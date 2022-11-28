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Meral Akşener’in görüştüğü Baro Başkanı Fatma Kalsen kim?

A Haber
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Giriş: 28.11.2022 14:17
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener son grup toplantısında sınır ötesi operasyona destek vermiş Mehmetçiğin yanında olduğunu açıklamıştı. Ancak hafta sonu, "operasyonlar durdurulsun" çağrısı yapan Tunceli Baro Başkanı Fatma Kalsen'i genel merkezde ağırladı. Objektiflere birlikte samimi pozlar verdiler.
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