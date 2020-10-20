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Meral Akşener'den Ümit Özdağ'a sert tepki: Bunu söyleyen yalancıdır!

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Giriş: 20.10.2020 10:53
Güncelleme:20.10.2020 11:12
Son dakika haberi... İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özdağ'ın, 'İyi Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cüdür" sözlerine çok sert çıktı. Akşener, partisinin grup toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bunu söyleyen çok büyük yalancıdır" dedi.

İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ, dün akşam bir özel televizyon kanalında partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cülük ile suçladı. Açıklamanın ardından Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ'a çok sert tepki gösterdi, suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

İstanbul'daki ilçe başkanları bir dilekçe hazırlayarak, Özdağ'ın ihracını istedi. Gözler Genel Başkan Akşener'e çevrilmişti. Akşener, parti grup toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

AKŞENER'DEN SERT TEPKİ

Partisine bir saldırı olduğunu iddia eden Akşener "Milletvekili hür iradeleriyle fikirlerini belirtmeleri partimiz için çok önemli. Şimdi ilginç olanı ölçü kaçsa da bu fikirlerine saygı duydum. Benim konuştuğum gruba katılmamalarına saygı duydum. Bunu söyleyen çok büyük bir yalancıdır. Bugün İstanbul İl Başkanımız Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak." dedi.

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