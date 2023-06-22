Meral Akşener neden sessiz? Parti içi muhalefetin planı ne?

28 Mayıs'tan bu yana ağzını bıçak açmayan Meral Akşener'in partisinde sular durulmuyor. İYİ Parti'de gözler kurultaya çevrildi. Parti içi muhaliflerin kadın aday çıkaracağı konuşulurken Meral Akşener'in de seçim hezimetinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tutması bekleniyor. Ki bunun ilk adımını da kurmaylarından Ümit Özlale attı, "Gerekirse 16'lı masa kurarım" sözlerini, "Bu açıklama yapılan hatalardan ders alınmadığını gösteriyor" diye yanıtladı.

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