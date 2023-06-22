22 Haziran 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Meral Akşener neden sessiz? Parti içi muhalefetin planı ne?
28 Mayıs'tan bu yana ağzını bıçak açmayan Meral Akşener'in partisinde sular durulmuyor. İYİ Parti'de gözler kurultaya çevrildi. Parti içi muhaliflerin kadın aday çıkaracağı konuşulurken Meral Akşener'in de seçim hezimetinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tutması bekleniyor. Ki bunun ilk adımını da kurmaylarından Ümit Özlale attı, "Gerekirse 16'lı masa kurarım" sözlerini, "Bu açıklama yapılan hatalardan ders alınmadığını gösteriyor" diye yanıtladı.