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Meral Akşener HDP sorusuna yanıt vermedi | Millet İttifakı'nda çatlak büyüyor

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Giriş: 19.03.2021 00:06
Güncelleme:19.03.2021 00:11
“HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları” gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi’ne hazırlanan iddianameyi sundu. CHP, HDP'nin kapatılması girişimine karşı çıkarken ortağı İYİ Parti'de ise çatlak sesler çıkmaya devam ediyor. Basım mensuplarının HDP sorusuna Meral Akşener yanıtsız bırakırken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ise HDP'nin PKK ile arasına mesafe koymadığı sürece kapatılmasının doğru olduğunu savundu.

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