CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan kapatılma davası açılan HDP'ye destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'da parti kapatmalarıyla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, "partilerin kapatılması sürecini geride bırakmalıyız" dedi. "Terör propagandası yapmak” suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliği düşürülmesine ve teröre destek verdiği iddiasıyla kapatılması için Anayasa Mahkemesine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, tarafından iddianame sunulan HDP'ye destek çıktı.

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