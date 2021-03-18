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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan kapatılma davası açılan HDP'ye destek

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Giriş: 18.03.2021 17:32
Güncelleme:18.03.2021 19:48
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'da parti kapatmalarıyla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, "partilerin kapatılması sürecini geride bırakmalıyız" dedi. "Terör propagandası yapmak” suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliği düşürülmesine ve teröre destek verdiği iddiasıyla kapatılması için Anayasa Mahkemesine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, tarafından iddianame sunulan HDP'ye destek çıktı.

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