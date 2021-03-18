Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan kapatılma davası açılan HDP'ye destek Giriş: 18.03.2021 17:32 Güncelleme:18.03.2021 19:48 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'da parti kapatmalarıyla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, "partilerin kapatılması sürecini geride bırakmalıyız" dedi. "Terör propagandası yapmak” suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliği düşürülmesine ve teröre destek verdiği iddiasıyla kapatılması için Anayasa Mahkemesine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, tarafından iddianame sunulan HDP'ye destek çıktı. DİĞER