Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Mart ayının başında HDP ile ilgili inceleme başlatmıştı. Başsavcılık bu kapsamda Ankara Başsavcılığına bir yazı göndererek, aralarında HDP'li üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 108 sanıklı Kobani İddianamesi ile HDP'liler hakkında düzenlenen fezlekelerin birer örneğinin gönderilmesini istemişti. Başsavcılık tarafından yapılacak inceleme sonucu HDP’nin ‘terör eylemlerinin odağı' olduğu tespitiyle iddianame hazırlandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi’ne hazırlanan iddianameyi sundu. İddianamede, “HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları” belirtildi. Peki HDP kapatılacak mı? Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? 687 kişiye siyaset yasağı mı geliyor? Anayasaya göre bir siyasi parti hangi suçları işlerse kapatılabilir? Tüm bu soruların yanıtı A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.

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