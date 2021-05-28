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Memleket Meselesi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan flaş açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Daily Sabah Gazetesi Yazarı Merve Şebnem Oruç'un sorularını yanıtladı.