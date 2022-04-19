19 Nisan 2022, Salı
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Meluni Dağı'nda sıcak temas! Pençe Kuzey Irak'ta hangi kilidi açıyor?
Pençe – Kilit operasyonunda Zap’ta Çiyane Reş kontrol altına alındı. Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde. Zap'ta PKK'ya nasıl darbe vuruluyor? Pençe - Kilit harekatında hedef neresi? Terörün kilidi nasıl kırıldı? A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, konu ile ilgili detayları aktardı.