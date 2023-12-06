Melih Gökçek’ten asılsız iddialara belgeli yanıt: Mansur Yavaş külliyen yalan söylüyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski başkan Melih Gökçek'in belediyenin özel kalemine ait mobilyaları kendi evine taşıdığını iddia etti. O iddiaya Gökçek'ten belgeli yanıt geldi. Gökçek, mobilyaların kendi belediye başkanlığı döneminden sonra alındığını söyledi.

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