Melih Altınok ile Sebep Sonuç | CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'ten çarpıcı açıklamalar

A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’a CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş konuk oldu. Ateş, CHP’de yaşanan gelişmelere dair flaş açıklamalarda bulundu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 6’lı masanın adaylık krizi hakkında çarpıcı mesajlar veren Ateş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki çekişmeye değindi. 4 Mayıs 2022 tarihli programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.

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