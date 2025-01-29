Melen’de kanalizasyon suyu tartışması: İmamoğlu devam eden arıtma tesisini iptal etti!

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Melen'de devam eden çevre felaketine geçtiğimiz günlerde dikkat çekti. Buna göre İstanbul’a gelen Melen çayına kanalizasyon suyu karışıyor. Özlü İBB'nin arıtma tesisi projelerine devam etmediğini de belirtti. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ Melen gerçeğini araştırdı. İşte detaylar...

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