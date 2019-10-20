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20.10.2019
Mehmetçik'ten şefkat eli
Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekâtı'yla terörden temizlenen yerlerde Mehmetçik'le Kızılay şefkat, iyilik ve yardım dağıtıyor. YPG/PKK işgalinden kurtarılan Tel Abyad ve Resulayn'da Kızılay ile Afad'ın insani yardımı sürerken Halaf köyünde de ekmek ve gıda yardımına başlandı. Mehmetçik de paketleri taşımakta zorlananlara destek verdi, çocuklara çikolata ve şeker dağıttı
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