Mehmetçik’ten eksi 25’te vatan nöbeti! Kar kış demeden görev başında

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinin 312'sinde kar kalınlığı 20 santimetrenin üzerine çıktı. En düşük sıcaklık, hafta sonunda eksi 25 ile Binbir Kapı Üs Bölgesi'nde ölçülürken, Mehmetçik sınır hattı ve ötesinde görev yaptığı üs bölgelerinin tamamına yakını kar altında kalmaya başladı.