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Mehmetçik terör hedeflerini yerle bir etti!

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Giriş: 05.09.2021 19:14
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Pençe Şimşek bölgesinde 3 PKK’lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla, Zap bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada düzenlene harekatlarla 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Pençe Şimşek bölgesinde 3 PKK'lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla, Zap bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

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