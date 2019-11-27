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27.11.2019
Mehmetçik, Suriyeli çocuklarla oyun oynadı, köpek sevdi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG'ye ait mayın ve EYP arama tarama faaliyetlerinin sürdüğünü açıklarken paylaştığı videoda çocukların özgürce oynaması ve Mehmetçik ile bir köpeği sevdiği anlar adeta tüm dünya ders niteliği taşıyordu.
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