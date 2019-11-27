Mehmetçik, Suriyeli çocuklarla oyun oynadı, köpek sevdi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG'ye ait mayın ve EYP arama tarama faaliyetlerinin sürdüğünü açıklarken paylaştığı videoda çocukların özgürce oynaması ve Mehmetçik ile bir köpeği sevdiği anlar adeta tüm dünya ders niteliği taşıyordu.