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27.11.2019

Mehmetçik, Suriyeli çocuklarla oyun oynadı, köpek sevdi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG'ye ait mayın ve EYP arama tarama faaliyetlerinin sürdüğünü açıklarken paylaştığı videoda çocukların özgürce oynaması ve Mehmetçik ile bir köpeği sevdiği anlar adeta tüm dünya ders niteliği taşıyordu.

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