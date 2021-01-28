Mehmetçik sarp dağlarda vatan nöbetinde! A Haber sınırın sıfır hattında

Terörle mücadele hem sınırlarımız içinde hem de sınırlarımız ötesinde tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda kurulan üs bölgeleri terör örgütü PKK'nın ülkemize sızma girişimlerini engelliyor ve hareket alanını bir hayli daraltıyor. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameramanı Barış Yar, o üs bölgelerinden birine gitti ve işte Şırnak'ta bulunan Sokuna Tepe Üs Bölgesi...

Terörle mücadele hem sınırlarımız içinde hem de sınırlarımız ötesinde tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda kurulan üs bölgeleri terör örgütü PKK'nın ülkemize sızma girişimlerini engelliyor ve hareket alanını bir hayli daraltıyor. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameramanı Barış Yar, o üs bölgelerinden birine gitti ve işte Şırnak'ta bulunan Sokuna Tepe Üs Bölgesi...