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A Haber Belbuka Üs Bölgesinde! Kahraman komando 3 bin metrede intikalde
A Haber ekibi Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığında. Kato Jirka bölgesindeki üssün stratejik önemi ne? A Haber muhabiri Özkan Özcan üs bölgesinin stratejik özelliğini canlı yayında aktardı. Kahraman komando askerleri 3 bin metrede intikalde. İşte kahraman mehmetçiklerimiz...
A Haber ekibi Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığında. Kato Jirka bölgesindeki üssün stratejik önemi ne? A Haber muhabiri Özkan Özcan üs bölgesinin stratejik özelliğini canlı yayında aktardı. Kahraman komando askerleri 3 bin metrede intikalde. İşte kahraman mehmetçiklerimiz...