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Mehmetçik ilk andan beri sahada! Kahraman binbaşı o anları anlattı

A Haber
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Giriş: 02.03.2023 14:09
Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu, afetin ilk gününde beri deprem bölgesinde. Ayrıntıları Hatay Antakya'da bulunan A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. TSK Arama Kurtarma Taburu Komutanı Binbaşı İsmail Demirezen, "saat 04.30'da alarm durumuna geçtik" ifadelerini kullandı.
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