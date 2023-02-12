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Mehmetçik depremzedeler için seferber

A Haber
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Giriş: 12.02.2023 14:13
İncirlik’ten kalkan helikopterler bölgeye insani yardım götürüyor. A Haber muhabiri Yasin Anzerli detayları aktardı.
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