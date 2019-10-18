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18.10.2019

Mehmet Tevfik Göksu açıkladı: İstanbul'a 295 bin metrekare park | CHP’nin red oyuna rağmen kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grubu'nun teklifi ile, 7 değişik ilçede imar planlarında değişik fonksiyondaki alanlar park alanına çevrildi. CHP'nin red oyuna rağmen teklif İBB Meclisi'nden geçti ve böylece İstanbul'a yaklaşık 300 bin metrekare park alanı kazandırılmış oldu. Esenler Belediye Başkanı ve İBB Ak Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu kararı Twetter hesabından duyurdu. Göksu paylaşımında, "İBB AK Parti Grubumuzun teklifi, CHP Grubunun HAYIR oyuna rağmen 320 bin metrekare parselin 295 bin metrekaresini daha İstanbulumuza yeşil alan olarak kazandırdık. Beşiktaş, Şişli, Esenler, Eyüpsultan, Tuzla, Başakşehir ve Kağıthane ilçelerimizde bulunan bu alanlar tüm İstanbulumuza hayırlı olsun" dedi.

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