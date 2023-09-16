Mehmet Sevigen’den Özgür Özel'e yaylım ateşi: CHP’de asıl kavga şimdi başlıyor

CHP’de büyük kavganın fitili Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklaması sonrası ateşlendi. Adaylık konuşmasında 14 ve 28 Mayıs seçim sonuçları üzerinden parti yönetimini eleştiren Özel, "Yönetim, yenilginin sorumluluğunu üstlenmedi." dedi. Bugün ise Özel, İzmir İl Kongresi’nde konuşurken Kılıçdaroğlu’na büyük destek geldi ve "Bay Kemal" sloganları atıldı. Ortam bir anda gerildi, partililer arasında büyük kavga çıktı. Son gelişmeler ışığında eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı, 23. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, A Haber’de hem Özel’i hem de Kılıçdaroğlu’nu ağır ifadelerle eleştirdi ve "CHP’de asıl kavga şimdi başlıyor" ifadelerine yer verdi. Ayrıca CHP'de işlenen bütün günahları deşifre eden Sevigen, "Özel, CHP’deki başarısızlığın baş mimarı! Kemal Bey’in bütün hatalarına ortaktır.” şeklinde konuştu.