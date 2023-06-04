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Mehmet Barlas son yolculuğuna uğurlandı

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Giriş: 04.06.2023 18:39
81 yaşında hayatını kaybeden türk basınının duayen ismi Mehmet Barlas için, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde tören düzenlendi. Barlas'ın cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Usta yazarın cenazesi, Yeniköy Mezarlığında defnedildi.
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