27 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Meclis'te gergin anlar! Yılın ilk tartışması

Meclis'te gergin anlar! Yılın ilk tartışması

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.01.2021 09:16
Güncelleme:27.01.2021 09:26
Meclis'te bu kez kadın milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi. AK Partili Fatma Aksal, kadına şiddet konusunda önerge veren HDP'lilere tepki gösterdi, PKK'nın kaçırdığı çocuklara dikkati çekti, "bir anneyi evladından ayırmaktan daha büyük şiddet olabilir mi" dedi. Tartışmaya CHP'li kadın vekiller de dahil oldu.

Mecliste yeni yılın ilk tartışması yaşandı. HDP'nin kadına şiddet konusunda verdiği önerge gerginliğe neden oldu. AK Parti milletvekili Fatma Aksal, CHP'lilere seslenerek, üç maymunu oynamayın dedi, HDP'ye de çok sert tepki gösterdi.

Aksal yaptığı konuşmada, "Her gün teşkilatlarınızda taciz tecavüz yaşanırken üç maymunu oynamayacaksınız. HDP'ye gelince kadını ağzına alacak son parti HDP'dir. Diyarbakır anneleri nöbet tutuyor. Bir annenin evladından ayırmaktan daha büyük şiddet olabilir mi. Kendi çocuklarınız Avrupalarda seyahat ederken gariban kürt çocuklarını teröristlere peşkeş çekiyorsunuz. " dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise evlat nöbetindeki annelere zafer işareti yapan HDP'li Erol Katırcıoğlu'nu savundu.

Evlat nöbeti tutan annenin bir günü EVLAT NÖBETİ TUTAN ANNENİN BİR GÜNÜ
HDPli vekil Erol Katırcıoğlundan provokasyon! A Haberde sert tepkiler: Böyle vekile yazıklar olsun HDP'Lİ VEKİL EROL KATIRCIOĞLU'NDAN PROVOKASYON! A HABER'DE SERT TEPKİLER: BÖYLE VEKİLE YAZIKLAR OLSUN
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Meclis'te gergin anlar
Meclis'te gergin anlar
Yön tabelası yola devrildi! Trafik durma noktasına geldi
Yön tabelası yola devrildi! Trafik durma noktasına geldi
ABD ve AB'nin PKK'ya olan desteği yanlarına kar kalmamalı!
ABD ve AB'nin PKK'ya olan desteği yanlarına kar kalmamalı!
CHP ve İYİ Parti’ye HDP’yi kurtarın çağrısı!
CHP ve İYİ Parti’ye HDP’yi kurtarın çağrısı!
CHP, HDP ve İYİ Parti teröristlere moral veriyor!
CHP, HDP ve İYİ Parti teröristlere moral veriyor!
Prof. Dr. Zeynep Oktav'dan Millet İttifakı tespiti
Prof. Dr. Zeynep Oktav'dan Millet İttifakı tespiti
Militan arıyorsan İstanbul İl Başkanı'na bak
Militan arıyorsan İstanbul İl Başkanı'na bak"
Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert 'militan' tepkisi
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert 'militan' tepkisi
ANALİZ- CHP alternatif olabilir mi? Neden iktidar olamıyor? |Video
ANALİZ- CHP alternatif olabilir mi? Neden iktidar olamıyor? |Video
AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
Daha Fazla Video Göster