Meclis'te gergin anlar! Yılın ilk tartışması

Meclis'te bu kez kadın milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi. AK Partili Fatma Aksal, kadına şiddet konusunda önerge veren HDP'lilere tepki gösterdi, PKK'nın kaçırdığı çocuklara dikkati çekti, "bir anneyi evladından ayırmaktan daha büyük şiddet olabilir mi" dedi. Tartışmaya CHP'li kadın vekiller de dahil oldu.

Mecliste yeni yılın ilk tartışması yaşandı. HDP'nin kadına şiddet konusunda verdiği önerge gerginliğe neden oldu. AK Parti milletvekili Fatma Aksal, CHP'lilere seslenerek, üç maymunu oynamayın dedi, HDP'ye de çok sert tepki gösterdi.

Aksal yaptığı konuşmada, "Her gün teşkilatlarınızda taciz tecavüz yaşanırken üç maymunu oynamayacaksınız. HDP'ye gelince kadını ağzına alacak son parti HDP'dir. Diyarbakır anneleri nöbet tutuyor. Bir annenin evladından ayırmaktan daha büyük şiddet olabilir mi. Kendi çocuklarınız Avrupalarda seyahat ederken gariban kürt çocuklarını teröristlere peşkeş çekiyorsunuz. " dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise evlat nöbetindeki annelere zafer işareti yapan HDP'li Erol Katırcıoğlu'nu savundu.