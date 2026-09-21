Samsung TV'lerde güncelleme krizi! Türksat 4A sorunu çözülemiyor

Samsung marka bazı televizyon modellerinde yaşanan uydu güncelleme sorunu kullanıcıların gündeminde. İddialara göre bazı cihazlarda Türksat 4A güncellemesi yapılamazken, bazı kanallara erişimde problemler yaşanıyor. Kullanıcılar çözüm beklerken, sorunun neden kaynaklandığı ve hangi adımların atılabileceği merak ediliyor. A Haber muhabiri Kübra Tepeci, Samsung televizyonlardaki güncelleme sorununu gündeme taşıdı. Sosyal Medya Uzmanı Ümit Sanlav, yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.