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Kozinoğlu soruşturmasında son durum: Enver Altaylı ve Sedat Savtak ifade verecek
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kozinoğlu soruşturmasında son durum: Enver Altaylı ve Sedat Savtak ifade verecek

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Gözaltındaki 3 şüpheli adliyeye sevk edilirken, FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı ile Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde "Kaşifoğlu" karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın da soruşturma kapsamında ifade vereceği öğrenildi. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, dosyadaki son gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi.

Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Oyuncu Sedat Savtak ifade verecek
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Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Oyuncu Sedat Savtak ifade verecek
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