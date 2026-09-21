Kozinoğlu soruşturmasında son durum: Enver Altaylı ve Sedat Savtak ifade verecek
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Gözaltındaki 3 şüpheli adliyeye sevk edilirken, FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı ile Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde "Kaşifoğlu" karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın da soruşturma kapsamında ifade vereceği öğrenildi. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, dosyadaki son gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi.