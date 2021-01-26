Evlat nöbeti tutan annenin bir günü
Diyarbakır HDP il binası önünde 193 aile nöbet tutuyor. Bugüne kadar 21 aile evladına kavuştu. Annelerin simgesi olan Ayşegül Biçer kanser hastası. Nöbet tuttuğu için evine saldırı düzenlendi. Ölümle tehdit edildi. Ancak o bu tehditlerin hiçbirine aldırmadı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. İşte yüreği kan ağlayan Biçer'in hüzünle geçen bir günü...
Diyarbakır HDP il binası önünde 193 aile nöbet tutuyor. Bugüne kadar 21 aile evladına kavuştu. Annelerin simgesi olan Ayşegül Biçer kanser hastası. Nöbet tuttuğu için evine saldırı düzenlendi. Ölümle tehdit edildi. Ancak o bu tehditlerin hiçbirine aldırmadı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. İşte yüreği kan ağlayan Biçer'in hüzünle geçen bir günü...
Ayşegül Biçer Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin simge isimlerinden.
Biçer çiftinin oğlu Mustafa, 17 Kasım 2018'de Diyarbakır HDP il binasından dağa kaçırıldı.
Kanser hastası Biçer, eşiyle birlikte her gün HDP Diyarbakır il binası önünde nöbet tutuyor.
Ayşegül ve Rauf Biçer çifti, her akşam üstü HDP il binası önünden çaresiz eli kolu bağlı bir şekilde evde dönüyor.
"YAVAŞ YAVAŞ ÇOCUĞUMUN YÜZÜNÜ UNUTUYORUM"
"Ben evladımı kaybettiğim yerde arıyorum" diyen acılı anne "oğlum HDP il binasından dağa götürüldü" ifadelerini kullandı. Biçer, "Ben yavaş yavaş çocuğumun yüzünü unutuyorum" şeklinde konuştu.
Kaçırılan oğlunun bardağı ise hep sofrada duruyor.