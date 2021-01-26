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Evlat nöbeti tutan annenin bir günü

il binası önünde 193 aile nöbet tutuyor. Bugüne kadar 21 aile evladına kavuştu. Annelerin simgesi olan kanser hastası. Nöbet tuttuğu için evine saldırı düzenlendi. Ölümle tehdit edildi. Ancak o bu tehditlerin hiçbirine aldırmadı. Detayları muhabiri aktardı. İşte yüreği kan ağlayan Biçer'in hüzünle geçen bir günü...

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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Evlat nöbeti tutan annenin bir günü

Diyarbakır HDP il binası önünde 193 aile nöbet tutuyor. Bugüne kadar 21 aile evladına kavuştu. Annelerin simgesi olan Ayşegül Biçer kanser hastası. Nöbet tuttuğu için evine saldırı düzenlendi. Ölümle tehdit edildi. Ancak o bu tehditlerin hiçbirine aldırmadı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. İşte yüreği kan ağlayan Biçer'in hüzünle geçen bir günü...

Evlat nöbeti tutan annenin bir günü

Ayşegül Biçer Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin simge isimlerinden.

Evlat nöbeti tutan annenin bir günü

Biçer çiftinin oğlu Mustafa, 17 Kasım 2018'de Diyarbakır HDP il binasından dağa kaçırıldı.

Evlat nöbeti tutan annenin bir günü

Kanser hastası Biçer, eşiyle birlikte her gün HDP Diyarbakır il binası önünde nöbet tutuyor.

Evlat nöbeti tutan annenin bir günü

Ayşegül ve Rauf Biçer çifti, her akşam üstü HDP il binası önünden çaresiz eli kolu bağlı bir şekilde evde dönüyor.

Evlat nöbeti tutan annenin bir günü

"YAVAŞ YAVAŞ ÇOCUĞUMUN YÜZÜNÜ UNUTUYORUM"

"Ben evladımı kaybettiğim yerde arıyorum" diyen acılı anne "oğlum HDP il binasından dağa götürüldü" ifadelerini kullandı. Biçer, "Ben yavaş yavaş çocuğumun yüzünü unutuyorum" şeklinde konuştu.

Evlat nöbeti tutan annenin bir günü

Kaçırılan oğlunun bardağı ise hep sofrada duruyor.

Evlat nöbeti tutan annenin bir günü

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