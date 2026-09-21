Başkan Erdoğan BM Zirvesi'nde hangi mesajları verecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Başkan Erdoğan'ın BM kürsüsünde vereceği mesajlar, özellikle Gazze, küresel adalet ve uluslararası sistem başlıkları açısından yakından takip ediliyor. Erdoğan'ın ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ve dünya liderleriyle gerçekleştireceği temaslar da zirvenin öne çıkan gündemleri arasında yer alıyor. A News Yayın Koordinatörü Orhan Salı, A Haber canlı yayınında Erdoğan'ın ABD temaslarını ve BM gündemini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap etmesi planlanıyor.