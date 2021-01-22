HDP'li vekil Erol Katırcıoğlu'ndan provokasyon! A Haber'de sert tepkiler: Böyle vekile yazıklar olsun

HDP milletvekili Erol Katırcıoğlu provokasyona imza attı. Diyarbakır'da PKK'nın kaçırdığı evlatları için eylem yapan annelerin yanından geçerken zafer işareti yaparak, aileleri provoke etti. HDP'li vekil hakkında "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Evlat nöbetindeki anne ve babalar HDP'li vekile sert tepki gösterdi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

HDP milletvekili Erol Katırcıoğlu provokasyona imza attı. Diyarbakır'da PKK'nın kaçırdığı evlatları için eylem yapan annelerin yanından geçerken zafer işareti yaparak, aileleri provoke etti. HDP'li vekil hakkında "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Evlat nöbetindeki anne ve babalar HDP'li vekile sert tepki gösterdi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

"BÖYLE VEKİLE YAZIKLAR OLSUN"

A Haber'e konuşan acılı baba: Bize hakarette bulundular. Ailelere karşı yaptılar. Aileleri kızdırmak için yaptılar. Halk çocuğunu istedi halk ondan bir şey istemedi. Böyle vekile yazıklar olsun.

Songül Altıntaş, "Milletvekili dün bize zafer işareti yaptı zafer işareti yapmak ne demektir? Biz çocuklarınızı götürdük, biz bunu başardık daha da götüreceğiz bu bunun zaferidir. Yanımızda olmasını beklerken onlar bize o işareti yaptı. Çok üzüldük içimiz yandı." dedi.

*Yazıklar olsun öyle milletvekiline.

BOŞUNA BEKLEMEYİN DİYOR AMA...

*Zafer işareti yaparak bize diyor ki biz sizin çocuklarınızı götürdük burada boşuna beklemeyin. Ama biz sonuna kadar bu eylemi sürdürüyoruz. Ya ölüm ya çocuklarımızı alacağız.

Utanç verici. Sadece utanç verici.