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Meclis'te bütçe görüşmelerine damga vuran anlar! Milyonlarca kez izlendi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde bazı anlar sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. İşte Meclis'te bütçe görüşmelerine damga vuran anlar...
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde bazı anlar sosyal medyaya milyonlarca kez izlendi. İşte Meclis'te bütçe görüşmelerine damga vuran anlar...
Bütçe görüşmelerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP'yi hedef alan sözleri damga vurdu. Bakan soylu, PKK'nın siyasi uzantısı olmakla suçladığı HDP'yi adeta topa tuttu.