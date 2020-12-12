12 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDP'li vekillerden Meclis'te "Kobani" provokasyonu! A Haber muhabiri detayları canlı yayında aktardı

HDP'li vekillerden Meclis'te "Kobani" provokasyonu! A Haber muhabiri detayları canlı yayında aktardı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.12.2020 19:42
Güncelleme:12.12.2020 19:42
PKK'nın siyasi uzantısı HDP temsilcileri kürsüye gelerek bazı "masum kişilerin hiçbir suçu olmadan öldürüldüğü" yalanını savunarak içişleri Bakanlığını ve güvenlik güçlerini hedef aldılar. HDP'lilerin "Kobani" provokasyonu sonrası Genel Kurul'a 15 dakika ara verildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında aktardı. TBMM Genel Kurulu Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçelerini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.


İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi üzerine parti grupları adına yapılan konuşmalar sırasında HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, kürsüye çıktı.


Taşdemir, geçen Ekim ayında Kobani eylemleri kapsamında HDP'li isimlerin gözaltına alınıp tutuklandığı soruşturmayı hatırlatarak, "Kobani eylemleri bahane edilerek partimize karşı bir kumpas dava açıldı, 6 yıl sonra hem de.


Bu arkadaşlarımızın hepsi bu dosyada aslında ifade vermişti. Yine DTK ve HDK, TJA gibi demokratik kurumlarımız hedef haline getiriliyor" şeklinde provokatif sözler sarf etti.



Taşdemir'in konuşması, Genel Kurul'da tansiyonun yükselmesine neden oldu. AK Parti milletvekilleri, HDP'li Taşdemir'e tepki gösterdi. Bazı AK Parti milletvekilleri kürsüye yürüyünce, diğer HDP milletvekilleri de yerlerinden kalktı.

AK Parti ve HDP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. CHP'liler ise araya girerek tansiyonu düşürmeye çalıştı. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, oturuma 15 dakika ara verdi. Aranın ardından Genel Kurul devam etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

HDP'li vekillerden Meclis'te Kobani provokasyonu
HDP'li vekillerden Meclis'te "Kobani" provokasyonu
Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?
Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?
Yalova Eski Belediye Başkanı Vefa Salman'dan tuhaf eleştiri
Yalova Eski Belediye Başkanı Vefa Salman'dan tuhaf eleştiri
Bozuk yolları yenilemenin neresi şov?
Bozuk yolları yenilemenin neresi şov?
23 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
23 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
Başkan Erdoğan'ı hedef alan İranlı siyasetçilere tepki!
Başkan Erdoğan'ı hedef alan İranlı siyasetçilere tepki!
İran Türkiye'yi neden hedef alıyor?
İran Türkiye'yi neden hedef alıyor?
Sosyal medya emniyet müdürünün 'FETÖ' tepkisini konuşuyor
Sosyal medya emniyet müdürünün 'FETÖ' tepkisini konuşuyor
Başkan Erdoğan'dan AB'ye sert tepki
Başkan Erdoğan'dan AB'ye sert tepki
Başkan Erdoğan'dan kira indirimi, salgın ve kısıtlama açıklaması
Başkan Erdoğan'dan kira indirimi, salgın ve kısıtlama açıklaması
Başkan Erdoğan: Kiralarda düzenlemeye gidilecek
Başkan Erdoğan: Kiralarda düzenlemeye gidilecek
Başkan Erdoğan: Salgının artış hızını kestik
Başkan Erdoğan: Salgının artış hızını kestik
Daha Fazla Video Göster