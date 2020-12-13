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Meclis'te gergin anlar! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HDP'yi topa tuttu

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Giriş: 13.12.2020 11:36
Güncelleme:13.12.2020 12:03
Bütçe görüşmelerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları damga vurdu. HDP'yi sert sözlerle hedef alan Soylu ''İmralı'daki devrik Öcalan'a da Selahattin Demirtaş'a da terörist diyoruz'' dedi. HDP milletvekilleri Bakan Soylu'yu sıralara vurarak protesto edince tansiyon daha da yükseldi.

Bütçe görüşmelerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP'yi hedef alan sözleri damga vurdu. Bakan soylu, PKK'nın siyasi uzantısı olmakla suçladığı HDP'yi adeta topa tuttu.

Yurt içindeki terörist sayısının 320'ye indiğini açıklayan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. HDP'li vekiller sıralara vurarak Soylu'yu protesto edince tansiyon daha da yükseldi.

Bakan Soylu, polisler tarafından göz altına alınan terör şüphelisinin telefonu saklamaya çalışan Şırnak Milletvekili Nuran İmir'i görüntülerini hatırlattı.

Soylu, üstü kapalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile yeni kurulan partilerin genel başkanlarına göndermede bulundu.

HDP'liler Süleyman Soylu'yu protesto ederken bazı MHP miletvekilleri de HDP sıralarına dönerek bozkurt işareti yaptı.

Mehmetçik teker teker temizliyor: Bakan Soylu ülke içindeki terörist sayısını açıkladı MEHMETÇİK TEKER TEKER TEMİZLİYOR: BAKAN SOYLU ÜLKE İÇİNDEKİ TERÖRİST SAYISINI AÇIKLADI

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