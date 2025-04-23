Meclis Başkanı Kurtulmuş: Milli birliğimizi korumak vazifemizdir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 23 Nisan dolayısıyla yayınladığı mesajında “23 Nisan 1920’de, aziz milletimizin tüm zorluklara rağmen ayağa kalkıp bağımsızlık idealiyle açtığı ve egemenliği kayıtsız şartsız millete emanet eden o büyük Meclis, bugün 105. yılında aynı ruh ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir.” dedi.

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