Maydonoz Döner MASAK raporunda tek tek deşifre oldu! Hain yapılanma belgelendi

Maydonoz Döner isimli restoran zincirinin FETÖ'ye finansman sağladığına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu, çarpıcı gerçekleri ortaya koydu. Şirkette tüm zamanlarda çalışan 9 bin 671 kişiden 326'sının Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Cumhurbaşkanına Suikast, Casusluk, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme suçlarından sabıkalı olduğu belirlendi.

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