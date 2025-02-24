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Maydonoz Döner MASAK raporunda tek tek deşifre oldu! Hain yapılanma belgelendi

Maydonoz Döner MASAK raporunda tek tek deşifre oldu! Hain yapılanma belgelendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.02.2025 09:28
Maydonoz Döner isimli restoran zincirinin FETÖ'ye finansman sağladığına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu, çarpıcı gerçekleri ortaya koydu. Şirkette tüm zamanlarda çalışan 9 bin 671 kişiden 326'sının Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Cumhurbaşkanına Suikast, Casusluk, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme suçlarından sabıkalı olduğu belirlendi.
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Maydonoz Döner MASAK raporunda tek tek deşifre oldu! Hain yapılanma belgelendi
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