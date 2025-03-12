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Mavi Vatan’ın çelik kılıcı! ATMACA ilk testi başarıyla tamamladı: O anlar paylaşıldı

Mavi Vatan'ın çelik kılıcı! ATMACA ilk testi başarıyla tamamladı: O anlar paylaşıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.03.2025 20:02
ROKETSAN'ın gemisavar füzesi ATMACA'nın denizaltından atılan versiyonu Kapsüllü ATMACA'nın ilk atış testi başarıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün o anları sosyal medya hesabından "Türk savunma sanayisi, karada, havada ve denizde tam bağımsız yarınlar için ilerliyor." notuyla paylaştı.
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Mavi Vatan’ın çelik kılıcı! ATMACA ilk testi başarıyla tamamladı: O anlar paylaşıldı
Mavi Vatan’ın çelik kılıcı! ATMACA ilk testi başarıyla tamamladı
Mavi Vatan'ın çelik kılıcı! ATMACA ilk testi başarıyla tamamladı
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