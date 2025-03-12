Mavi Vatan’ın çelik kılıcı! ATMACA ilk testi başarıyla tamamladı: O anlar paylaşıldı

ROKETSAN'ın gemisavar füzesi ATMACA'nın denizaltından atılan versiyonu Kapsüllü ATMACA'nın ilk atış testi başarıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün o anları sosyal medya hesabından "Türk savunma sanayisi, karada, havada ve denizde tam bağımsız yarınlar için ilerliyor." notuyla paylaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN