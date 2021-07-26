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Mavi Vatan ona emanet! TCG Bayraktar ilk kez görüntülendi

DHA
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Giriş: 26.07.2021 12:34
Sınıfında dünyanın en büyüğü olan, yerli ve milli tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar gemisinin içi ilk kez Demirören Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Mavi Vatan'ın savunucularından biri olan, 20 tank taşıyabilen, 4 LCVP çıkarma aracına sahip ve helikopter harekatı yapabilen TCG Bayraktar 2017'de yüzde 71 yerli sanayi desteğiyle üretildi. Gemi sınıfında dünyanın en büyüğü olurken, gerektiğinde ameliyathane ve yoğun bakım ünitesine dönüşebilen reviri, insani yardım ve afet durumlarında göreve hazır konumda. Nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip geminin boyu 139, eni 19,60 metre.
Mavi Vatan ona emanet! TCG Bayraktar ilk kez görüntülendi
Mavi Vatan ona emanet! TCG Bayraktar ilk kez görüntülendi
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