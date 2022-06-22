22 Haziran 2022, Çarşamba
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Marmaris'te orman yangını! Bölgeye yakın yerleşim alanındaki evler tahliye edildi
Marmaris’te çıkan alevlere karşı mücadelede 18. saat geride kaldı. Bördübet'te çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. 20 helikopter ve 14 uçaklık hava gücüyle yangına müdahale ediliyor. "3 ayrı noktada aynı anda başladı" iddiası araştırılıyor. Marmaris'e bağlı Değirmenyanı Mahallesi boşaltıldı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bölgede incelemelerde bulundu. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.