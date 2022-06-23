23 Haziran 2022, Perşembe
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Marmaris'te orman yangını | Baş döndüren hava trafiği!
Marmaris'te 36 saattir devam eden orman yangında, günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale başladı. Ekiplerin baş döndüren hava trafiği drone görüntülerine de yansıdı. Gece kara ekipleri gündüz çok sayıda yangın söndürme uçağı ve yangın söndürme helikopteri Marmaris'teki alevlere müdahale ediyor.