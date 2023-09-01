Marmaray’da başörtülü kadına saldırı: 28 Şubat zihniyeti hala devam ediyor

İstanbul'da Marmaray'da bir kadının yanında oturan yolcunun başörtüsünü çıkarmaya çalışması tepkilere neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Marmaray'da kadına tepki gösteren genç o gün yaşananları A Haber mikrofonuna anlattı.

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