Marmara'da yat kazasıyla ilgili şok detaylar: Kaptanın gemiyi limanda incelediği görüntüler ortaya çıktı
Giriş: 12.08.2025 20:37
Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan ünlü iş insanı Halit Yukay’a ait yatla çarpıştığı iddia edilen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanının gemiyi limanda incelediği görüntüler soruşturma dosyasına girdi. Kaptan C.T., mahkemede kaza anında tekne olduğunu fark etmediğini ve can simidi gördüğünü söyledi. Ancak geminin limandaki fotoğraflarında çarpma izleri olduğu düşünülüyor. Gemi firmasından yapılan açıklamada, personelin yatla çarpışmayı reddettiği ve hukuka aykırı şekilde baskıya maruz kaldıkları belirtildi. Soruşturma kapsamında deliller toplanmaya devam ederken, VTS kayıtları ve bilirkişi raporları henüz dosyaya girmedi. Olayda kayıp olan Halit Yukay için arama çalışmaları sürüyor. Gelişmeler soruşturmanın seyrini değiştirebilir.
