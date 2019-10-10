Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi!

AFAD verilerine göre saat 19:52'de Yalova açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’da da hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre 22.32'de Marmara Denizi'nin Yalova açıklarında 3.7 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.52'de Marmara Denizi'nde ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 13.86 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Marmara Denizi'nde art arda saat 20.01'de 1.3 şiddetinde, saat 20.04'te 3 şiddettinde depremler kaydedildi.

22.32'DE BİR DEPREM DAHA

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre 22.32'de Marmara Denizi'nin Yalova açıklarında 3.7 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem İstanbul, Yalova ve çevre illerden de hissedildi..

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2019.10.10 22:35:35 40.6888 29.2860 5.4 -.- 1.8 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel

2019.10.10 22:32:06 40.6910 29.2557 11.7 -.- 3.7 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel

2019.10.10 21:50:33 40.6882 29.2828 15.7 -.- 1.0 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel

2019.10.10 21:40:46 39.5317 26.1410 11.2 -.- 1.3 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2019.10.10 21:35:01 40.9437 28.3117 5.0 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2019.10.10 21:24:20 39.1858 27.3528 19.6 -.- 1.0 -.- ZAGNOS-BERGAMA (IZMIR) İlksel

2019.10.10 21:05:40 40.6997 29.2717 4.8 -.- 2.7 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel

2019.10.10 20:48:51 40.8640 28.3142 7.9 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2019.10.10 20:44:28 40.7100 29.2582 9.5 -.- 1.3 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel

2019.10.10 20:38:48 40.6822 29.2923 5.5 -.- 1.5 -.- CIFTLIKKOY (YALOVA) İlksel

2019.10.10 20:35:58 40.7140 29.2608 6.9 -.- 1.7 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel

2019.10.10 20:09:39 40.7097 29.2670 4.6 -.- 3.4 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2019.10.10 20:09:39)

2019.10.10 20:04:38 40.7060 29.2632 5.2 -.- 3.3 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel

2019.10.10 20:01:24 40.6665 29.3222 13.0 -.- 1.7 -.- CIFTLIKKOY (YALOVA) İlksel

2019.10.10 19:58:53 40.7143 29.2648 10.5 -.- 1.8 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel

2019.10.10 19:55:47 40.7253 29.2560 11.1 -.- 1.4 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel

2019.10.10 19:52:03 40.7008 29.2572 10.3 -.- 4.1 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel

2019.10.10 19:27:44 36.7328 33.3698 8.5 -.- 1.9 -.- BURUNKOY-MUT (MERSIN) İlksel

2019.10.10 18:42:23 37.1840 31.3902 5.0 -.- 2.6 -.- BASLAR-IBRADI (ANTALYA) İlksel

2019.10.10 18:26:38 39.0032 43.3702 15.8 -.- 1.8 -.- KASIMBAGI-ERCIS (VAN) İlksel

2019.10.10 18:18:42 36.1695 33.1218 12.7 -.- 1.3 -.- TEKELI-BOZYAZI (MERSIN) İlksel

2019.10.10 17:47:38 40.1547 29.2738 0.0 -.- 1.7 -.- GOZEDE-KESTEL (BURSA) İlksel

2019.10.10 16:33:58 36.6950 34.1857 15.8 -.- 1.6 -.- ARSLANLI-ERDEMLI (MERSIN) İlksel

2019.10.10 15:23:20 36.9357 27.3078 22.8 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel