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Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde temiz deniz seferberliği! Müsilaj nasıl temizlenecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.06.2021 13:41
Güncelleme:08.06.2021 14:01
Marmara Denizi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Müsilajın istila ettiği İstanbul sahillerinde temizlik başlıyor. Müsilajla mücadele kapsamındaki en büyük deniz temizliği seferberliği, Caddebostan Sahili'nden bugün başlıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan’ın konuğu olan UZMAR Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Noyan Altuğ değerlendirdi.
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