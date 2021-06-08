Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde temiz deniz seferberliği! Müsilaj nasıl temizlenecek?

Marmara Denizi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Müsilajın istila ettiği İstanbul sahillerinde temizlik başlıyor. Müsilajla mücadele kapsamındaki en büyük deniz temizliği seferberliği, Caddebostan Sahili'nden bugün başlıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan’ın konuğu olan UZMAR Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Noyan Altuğ değerlendirdi.

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