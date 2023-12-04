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Marmara Denizi'nde 3 dakika arayla çifte deprem! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 04.12.2023 11:57
Son dakika haberleri… Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde 5.1 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti. Depremler İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildi. Peki çifte deprem bize neyi anlatıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş ile deprem uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir değerlendirdi.
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