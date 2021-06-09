Marmara Denizi aylardır müsilaj istilası altındaydı | En büyük deniz temizliği seferberliği başlatıldı

Marmara Denizi’ni saran müsilajla mücadele kapsamında en büyük deniz temizliği seferberliği İstanbul Caddebostan Sahili’nde başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2021 sonuna kadar Marmara Denizi’nin tamamını 'koruma alanı' ilan edeceğiz" dedi.