Marmara Adası'na elektrik verildi mi? Elektrik kesintisinde son durum?

Balıkesir​’de pazar günü saat 15.00 sıralarında bir geminin deniz altından geçen elektrik kablolarına zarar vermesi sonucu elektriksiz kalan Marmara Adası’na hala elektrik verilemiyor. A Haber canlı yayınında konuşan Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy konuştu. Marmara Adası'ndaki elektrik kesintisinde son durum? Elektrik ne zaman verilecek? soruları yanıt buldu. Aksoy, adanın tamamına saat 15 gibi elektrik verileceğini ifade etti.