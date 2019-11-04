Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesine Kaymakam Hüseyin Çam kayyum olarak atandı

Son dakika haberine göre; Mardin Kızıltepe ilçesinde terör soruşturmaları kapsamında HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz görevinden uzaklaştırıldı, yerine "belediye başkan vekili" olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam görevlendirildi.