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04.11.2019
Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesine Kaymakam Hüseyin Çam kayyum olarak atandı
Son dakika haberine göre; Mardin Kızıltepe ilçesinde terör soruşturmaları kapsamında HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz görevinden uzaklaştırıldı, yerine "belediye başkan vekili" olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam görevlendirildi.
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