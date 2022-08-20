Mardin'deki kaza nasıl oldu? Şoför uyudu mu? Fren mi boşaldı?

Mardin'de freni boşaldığı iddia edilen TIR, yaşanan kaza sonrası yardıma koşan vatandaşların arasına daldı. Yaşanan kazada en az 16 kişi hayatını kaybederken çok sayıda vatandaşın da yaralandığı belirtildi. Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programında Mardin'deki kazanın nedenlerini canlı yayında yorumladı. Peki Mardin'deki kaza nasıl oldu?