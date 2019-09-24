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24.09.2019
Mardin'de PKK'nın 20 yıllık saldırı arşivi ele geçirildi |Video
Mardin'ed 'Kıran-2' operasyonu kapsamında ele geçirilen bilgisayarda terör örgütü PKK'nın bölgede yaptığı son 20 yıllık saldırı ve eylemlerin yer aldığı arşiv ele geçirildi. Arşivde yapılan kapsamlı incelemede teröristlere, üst düzey devlet yöneticilerine yönelik suikast talimatı verildiği ortaya çıktı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak operasyonun detaylarını canlı yayında anlattı.
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