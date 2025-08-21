21 Ağustos 2025, Perşembe

Mardin'de 12 yaşındaki Zeynep'in şüpheli ölümü
Mardin’de 12 yaşındaki Zeynep’in şüpheli ölümü

Mardin'de 12 yaşındaki Zeynep'in şüpheli ölümü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2025 00:50
Diyarbakır’da geçtiğimiz yıl kaybolduktan sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili 4 kişi tutuklanmıştı. O vahşetin birinci yılında bu kez Mardin’in Derik ilçesinde 12 yaşındaki Zeynep’in şüpheli ölümü gündeme geldi. İki acı olay arasındaki benzerlikler, kamuoyunda yeniden Narin’i hatırlattı.
