Mardin’de 12 yaşındaki Zeynep’in şüpheli ölümü

Diyarbakır’da geçtiğimiz yıl kaybolduktan sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili 4 kişi tutuklanmıştı. O vahşetin birinci yılında bu kez Mardin’in Derik ilçesinde 12 yaşındaki Zeynep’in şüpheli ölümü gündeme geldi. İki acı olay arasındaki benzerlikler, kamuoyunda yeniden Narin’i hatırlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN