Mansur Yavaş’tan aynı ailenin şirketine 27 ihale! 2 milyar lira aynı aileye gitmiş

Cumhuriyet Halk Partisi'ni sarsan yolsuzluk dosyasında yeni iddialar gündemde. Özellikle Ankara'dan gelen haberler çarpıcı. İddialara göre başkentte yaklaşık 2 milyarlık ihale verilen 9 farklı şirketin sahiplerinin aslında aynı olduğu belirlendi. Antalya'da ise; seçim döneminde iş insanlarından CHP'nin adayları için zorunlu bağış toplanmış. Soruşturmada adı geçen isimler arasında Muharrem İnce'nin oğlu da var.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN