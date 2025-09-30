30 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Mansur Yavaş’tan aynı ailenin şirketine 27 ihale! 2 milyar lira aynı aileye gitmiş
Mansur Yavaş’tan aynı ailenin şirketine 27 ihale! 2 milyar lira aynı aileye gitmiş

Mansur Yavaş’tan aynı ailenin şirketine 27 ihale! 2 milyar lira aynı aileye gitmiş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.09.2025 10:05
Cumhuriyet Halk Partisi'ni sarsan yolsuzluk dosyasında yeni iddialar gündemde. Özellikle Ankara'dan gelen haberler çarpıcı. İddialara göre başkentte yaklaşık 2 milyarlık ihale verilen 9 farklı şirketin sahiplerinin aslında aynı olduğu belirlendi. Antalya'da ise; seçim döneminde iş insanlarından CHP'nin adayları için zorunlu bağış toplanmış. Soruşturmada adı geçen isimler arasında Muharrem İnce'nin oğlu da var.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mansur Yavaş’tan aynı ailenin şirketine 27 ihale! 2 milyar lira aynı aileye gitmiş
Balıkçı ağına insansız deniz aracı takıldı!
Balıkçı ağına insansız deniz aracı takıldı!
20 maddelik Gazze planı tek taraflı mı?
20 maddelik Gazze planı tek taraflı mı?
Sumud filosundaki Türk aktivist A Haber’de
Sumud filosundaki Türk aktivist A Haber'de
10 yaşındaki Enes’in hayatı kabusa döndü!
10 yaşındaki Enes’in hayatı kabusa döndü!
Sumud filosundan tahliye sonrası MSB açıklaması
Sumud filosundan tahliye sonrası MSB açıklaması
Bualoi Tayfunu Güney Asya’yı yıktı geçti!
Bualoi Tayfunu Güney Asya'yı yıktı geçti!
Manisa’daki kaza bir aileyi yok etti: 5 ölü
Manisa’daki kaza bir aileyi yok etti: 5 ölü
Aynı ailenin şirketine 27 ihale!
Aynı ailenin şirketine 27 ihale!
Kılıçdaroğlu’ndan geliyorum mesajı mı?
Kılıçdaroğlu'ndan "geliyorum" mesajı mı?
İşte Meclis’in 1 Ekim programı
İşte Meclis'in 1 Ekim programı
Terör örgütü DHKP-C’ye operasyon!
Terör örgütü DHKP-C'ye operasyon!
MGK bugün toplanıyor
MGK bugün toplanıyor
Daha Fazla Video Göster