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A Haber, Manisa'da 11 kişinin öldüğü otobüs kazasının yaşandığı olay yerinde
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A Haber, Manisa'da 11 kişinin öldüğü otobüs kazasının yaşandığı olay yerinde

Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı feci kazanın ardından A Haber ekipleri olay yerinden canlı yayına bağlandı. A Haber muhabiri Tayfun Er ve kameraman İsa Mustafa Eraslan, facianın yaşandığı noktadan elde edilen özel görüntüleri izleyicilerle buluşturdu. Kazanın meydana geldiği bölgedeki son durumu aktaran Tayfun Er, olay yerindeki görüntüler üzerinden çarpışmanın nasıl gerçekleşmiş olabileceğine ilişkin ayrıntıları değerlendirdi. Araçların konumu ve hasar durumuna ilişkin görüntüleri canlı yayında ekrana taşındı.

Manisa'daki 11 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı tur otobüsü kazasının sebebi ne?
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Manisa'daki 11 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı tur otobüsü kazasının sebebi ne?
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